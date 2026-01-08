Un vano nella tappezzeria dell'auto per nascondere la droga | arrestato a San Pietro a Patierno
Un uomo di 22 anni è stato arrestato a San Pietro a Patierno, Napoli Nord, dalla Polizia durante un’operazione di controllo. L’individuo è stato sorpreso mentre consegnava sostanze stupefacenti, e nel corso della perquisizione è stato scoperto un vano nascosto nella tappezzeria dell’auto, utilizzato per occultare droga. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto al traffico illecito nella zona.
