Poste da scarpe portalettere a pavimenti antitrauma per bambini ' scarpa vecchia fa buon gioco' diventa realtà

Poste Italiane ha trasformato un vecchio progetto in realtà, passando da scarpe portalettere a soluzioni per pavimenti antitrauma per bambini. La campagna si chiama

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Il progetto di Poste Italiane "Scarpa vecchia fa buon gioco" diventa realtà. Le prime mattonelle antiurto, nate dal riciclo delle scarpe antinfortunistiche in dotazione ad oltre 40.000 tra portalettere e operatori di stabilimento, sono state consegnate e installate nel parco giochi dell'asilo nido aziendale PosteBimbi di Roma. È qui, tra scivoli e altalene, che le vecchie suole consumate dal lavoro del servizio di recapito hanno trovato una nuova vita. L'idea, nata da un gruppo di dipendenti, continua nel solco dell'attenzione del Gruppo verso l'ambiente e la sostenibilità. Le vecchie scarpe vengono raccolte nei centri logistici di tutta Italia e inviate al Centro di Smistamento di Ancona per essere trasformate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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