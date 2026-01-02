Spid Poste diventa a pagamento | quanto costa da gennaio 2026 chi deve pagare e cosa succede a chi non lo fa

Dal 1° gennaio 2026, il servizio Spid di Poste Italiane è diventato a pagamento. La prima annualità è gratuita, mentre successivamente il costo sarà di 6 euro all’anno. La modifica interessa tutti gli utenti che utilizzano il servizio, con alcune eccezioni previste dalla normativa. È importante conoscere le modalità di pagamento e le eventuali conseguenze in caso di mancato rinnovo.

