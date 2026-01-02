Spid Poste diventa a pagamento | quanto costa da gennaio 2026 chi deve pagare e cosa succede a chi non lo fa
Dal 1° gennaio 2026, il servizio Spid di Poste Italiane è diventato a pagamento. La prima annualità è gratuita, mentre successivamente il costo sarà di 6 euro all’anno. La modifica interessa tutti gli utenti che utilizzano il servizio, con alcune eccezioni previste dalla normativa. È importante conoscere le modalità di pagamento e le eventuali conseguenze in caso di mancato rinnovo.
Il servizio Spid di Poste Italiane dal 1° gennaio 2026 è diventato a pagamento. L'identità digitale sarà gratuita per il primo anno dall'iscrizione, poi avrà un costo di 6 euro all'anno. L'avviso è arrivato agli utenti via mail. Chi ha già un account dovrà pagare entro l'1 febbraio, altrimenti il suo Spid sarà sospeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Quando lo Spid diventerà a pagamento: chi deve pagare e quali sono i gestori ancora gratuiti
Leggi anche: Niente Spid a pagamento con Poste, gratuito fino al 2030: chi dovrà pagare
Pagamenti INPS gennaio 2026: calendario completo e novità previdenziali; Calendario Pagamenti INPS Gennaio 2026.
Spid Poste diventa a pagamento: quanto costa da gennaio 2026, chi deve pagare e cosa succede a chi non lo fa - L’identità digitale sarà gratuita per il primo anno dall’iscrizione, poi avrà un costo di 6 euro all’anno. fanpage.it
Poste Italiane e SPID a pagamento: valutazioni in corso - SPID, possibile svolta a pagamento anche per Poste Italiane: il gruppo valuta un canone per il servizio, mentre il governo punta sulla CIE. punto-informatico.it
Lo Spid diventa a pagamento. Come cambia la vita a 38 milioni di italiani che lo usano - Oggi 39 milioni di cittadini usano lo Spid e l’incognita è anche l’arrivo dell’It- panorama.it
Ho cambiato cellulare app poste id entro con mail e password ma quando arrivo a mettere il codice poste id non mi da il prosegui - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.