Poste Sonia portalettere a La Salle tra quotidianità e grandi imprese sportive

Nei piccoli paesi di montagna, come La Salle, Sonia porta quotidianamente la posta tra le case. Tra le sue mani passa molto più di lettere: un punto di riferimento per le persone, che si affidano a lei per rimanere in contatto con il mondo. Anche in zone remote, il servizio postale resta una presenza fondamentale, capace di attraversare le distanze e unire le comunità.

(Adnkronos) – Anche nei territori più remoti, dove la montagna detta i tempi e le distanze sembrano allungarsi, il recapito postale continua a rappresentare un servizio essenziale, un presidio di prossimità che unisce le comunità e le connette al resto del Paese e del mondo. In Valle d’Aosta, Poste Italiane garantisce quotidianamente il servizio di. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

