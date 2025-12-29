Portici Buonajuto Casa Riformista | Accanto a Fernando Farroni per la costruzione del campo progressista

A Portici, Buonajuto e Borrelli si schierano con Fernando Farroni nella proposta di un campo progressista. Gli esponenti sottolineano l'importanza di competenza, dialogo e radicamento territoriale per sviluppare una coalizione credibile e stabile, orientata a sostenere valori e proposte condivise nel panorama politico locale e nazionale.

Buonajuto e Borrelli sostengono l’iniziativa di Farroni: “Competenza, dialogo e radicamento per costruire una coalizione progressista credibile”. PORTICI – «L’appello lanciato da Fernando Farroni per federare le energie progressiste di Portici rappresenta l’avvio di un percorso capace di aprire una nuova fase, fondata su competenza e visione. Casa Riformista è pronta a fare la propria parte in questo progetto di ampio respiro». «Ho conosciuto e mi sono confrontato con Fernando nei nostri rispettivi ruoli istituzionali, quando lui era vicesindaco di Portici e io sindaco di Ercolano, e ne ho sempre apprezzato il garbo, la qualità politica e la competenza amministrativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it

