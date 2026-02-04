A metà marzo il ponte sul Nure riaprirà al traffico, dopo otto mesi di chiusura. Treni ancora fermi a Cadeo e Pontenure. La strada per collegare Piacenza e Parma torna a funzionare, mentre le ferrovie restano ferme in alcune zone. La ripresa del ponte segna un passo importante per chi si sposta tra le due province.

Il ponte sul Nure, simbolo della connettività tra Piacenza e la provincia di Parma, tornerà a essere percorribile da auto e mezzi pesanti a metà marzo, dopo otto mesi di chiusura per lavori di consolidamento strutturale. L’annuncio, ufficiale e concreto, è arrivato in serata dalla Prefettura di Piacenza, nel corso di una riunione in videoconferenza del Comitato Operativo Viabilità, presieduta dal Prefetto Patrizia Palmisani. Il cantiere, avviato il 15 settembre 2025 lungo la Strada Statale 9, al chilometro 253,950-254,150, ha seguito con precisione il cronoprogramma stabilito: sei mesi di interventi per garantire la sicurezza del manufatto, che aveva mostrato segni di degrado preoccupanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte sul Nure riaperto a metà marzo: treni fermi a Cadeo e Pontenure

La viabilità sul Ponte del Nure lungo la via Emilia sarà riaperta entro metà marzo 2026.

I pendolari che viaggiano in treno tra Cadeo e Pontenure sono cresciuti di sette volte rispetto a novembre dello scorso anno.

