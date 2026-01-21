Il ponte ’rinasce’ | 1,7 milioni di investimento

È in programma un intervento di messa in sicurezza sul ponte dell’Apecchiese, situato al Km 31+734 sul torrente Biscubio tra Piobbico e Apecchio. Con un investimento di 1,7 milioni di euro, l’operazione mira a garantire la stabilità e la sicurezza della strada, importante collegamento interregionale tra Umbria e Marche lungo oltre 53 chilometri.

L'Apecchiese, strada di collegamento interregionale umbro-marchigiana di oltre 53 chilometri di lunghezza, sarà interessata da un intervento di messa in sicurezza del ponte localizzato al Km 31+734 sul torrente Biscubio, tra Piobbico e Apecchio. "Investiamo 1,7 milioni di euro - annuncia l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Viabilità della Regione, Francesco Baldelli - abbiamo, infatti, avviato la campagna 'Ponti Sicuri' per il monitoraggio di ponti e gallerie su tutta la rete di strade di competenza regionale. L'intervento comporterà la sostituzione dell'impalcato in calcestruzzo con un nuovo impalcato in sezione mista in acciaio e calcestruzzo, con il rifacimento dell'intero piano viabile sia dell'opera d'arte che delle porzioni stradali di accesso che verranno ampliate fino ad una larghezza totale di 10 metri.

