Nuova pavimentazione sulla ' Telesina' | Lavori tra Caserta e Benevento Investimento da 3,2 milioni | VIDEO
Sono iniziati giovedì 22 gennaio 2026 i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 372 “Telesina”, tra Caserta e Benevento. L’intervento, dal valore di 3,2 milioni di euro, mira a migliorare la qualità e la sicurezza della strada. L’operazione si inserisce in un programma di interventi infrastrutturali volto a potenziare le connessioni tra le due province.
Sono partite nella mattinata di giovedì 22 gennaio 2026 le attività di nuova pavimentazione lungo la strada statale 372 “Telesina”, importante arteria di collegamento tra le province di Caserta e Benevento. L’intervento interessa inizialmente il territorio comunale di Dragoni, in corrispondenza.🔗 Leggi su Casertanews.it
Telesina, scattano i cantieri tra Caserta e Benevento: rallentamenti e limiti fino alla primaveraSono iniziati oggi i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 372 Telesina, un importante collegamento tra Caserta e Benevento.
