Nuova pavimentazione sulla ' Telesina' | Lavori tra Caserta e Benevento Investimento da 3,2 milioni | VIDEO

Sono iniziati giovedì 22 gennaio 2026 i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 372 “Telesina”, tra Caserta e Benevento. L’intervento, dal valore di 3,2 milioni di euro, mira a migliorare la qualità e la sicurezza della strada. L’operazione si inserisce in un programma di interventi infrastrutturali volto a potenziare le connessioni tra le due province.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.