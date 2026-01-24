Scontro frontale tra due auto Conducenti feriti

Due veicoli sono stati coinvolti in un incidente frontale, con conseguenti feriti tra i conducenti. L’impatto ha causato danni significativi e un’auto è finita fuori strada, nel campo vicino alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un boato improvviso, le lamiere che si accartocciano e un'auto che vola fuori strada, finendo nel campo a lato della carreggiata. È iniziata così una giornata segnata dalla paura lungo la provinciale 19, l'arteria che collega Tradate e Cairate e che ogni giorno viene percorsa da centinaia di automobilisti diretti al lavoro. Lo scontro è avvenuto in via Monte San Michele, in un tratto già noto per il traffico intenso nelle ore di punta. Due auto si sono urtate violentemente e l'impatto è stato talmente forte da scaraventare uno dei veicoli fuori dalla sede stradale, facendolo terminare la corsa nel campo adiacente.

