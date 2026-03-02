Faenza 16enne accoltella 19enne sul bus i carabinieri vanno a prenderlo a casa ma vengono assaliti dai genitori | arrestati

A Faenza, un ragazzo di 16 anni ha accoltellato un giovane di 19 anni mentre erano su un autobus di linea diretto a scuola, davanti a numerosi studenti. I carabinieri sono intervenuti a casa del minorenne per arrestarlo, ma sono stati assaliti dai genitori del ragazzo e sono stati costretti a fermarsi. L’episodio ha attirato l’attenzione nella provincia di Ravenna.

Un’aggressione avvenuta davanti a decine di studenti, su un autobus di linea diretto a scuola, ha scosso la provincia di Ravenna. Un 16enne è stato denunciato con l’accusa di lesioni aggravate dopo aver colpito con un’arma da taglio un 19enne, ferendolo a una gamba al termine di una lite. L’episodio si è verificato su un mezzo partito da Faenza e carico di ragazzi diretti negli istituti della zona. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il minorenne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce – avrebbe incrociato il rivale durante il tragitto. Dopo un primo scambio di parole e alcune minacce, la situazione è degenerata rapidamente fino all’uso del coltello. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Faenza, 16enne accoltella 19enne sul bus, i carabinieri vanno a prenderlo a casa ma vengono assaliti dai genitori: arrestati Leggi anche: Sedicenne accoltella 19enne sul bus, i carabinieri vanno a casa dell’aggressore e vengono assaliti dai genitori: arrestati Ravenna, 16enne accoltella 19enne sul bus? I genitori aggrediscono i carabinieriUn 16enne è stato denunciato nel Ravennate con l'accusa di lesioni aggravate dopo avere accoltellato uno studente 19enne a una coscia, forse per... Aggiornamenti e notizie su Faenza. Temi più discussi: Ravenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori; Ravenna, 16enne accoltella un ragazzo sul bus. Il padre e la madre si oppongono alla perquisizione: arrestati; 16enne accoltella studente su bus scolastico: ferita alla coscia per moventi legati agli stupefacenti. Genitori arrestati dopo aggressione ai Carabinieri; Sedicenne accoltella uno studente sul bus nel Ravennate, arrestati i genitori. Faenza, 16enne accoltella 19enne sul bus, i carabinieri vanno a prenderlo a casa ma vengono assaliti dai genitori: arrestatiUn’aggressione avvenuta davanti a decine di studenti, su un autobus di linea diretto a scuola, ha scosso la provincia di Ravenna. Un 16enne è stato denunciato ... thesocialpost.it Sedicenne accoltella 19enne sul bus, i carabinieri vanno a casa dell’aggressore e vengono assaliti dai genitori: arrestatiUn ragazzino di 16 anni ha accoltellato il rivale 19enne a Faenza. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’adolescente dopo aver maturato il sospetto che lo screzio tra i due fosse avvenuto ... fanpage.it Oggi in edicola, sul nuovo numero di Dove, si parla di Faenza e della Romagna Faentina. Tra le pagine, c'è un racconto che valorizza il nostro territorio, le sue eccellenze, i paesaggi, la cultura e l’identità che lo rendono unico. Il progetto Around Faenza pros facebook