Sempre dalla parte dei fragili Danillo Riello | l' impegno per la giustizia e la solidarietà

Danillo Riello ha dedicato la sua vita a promuovere giustizia e solidarietà. La sua eredità continua a guidare l'impegno della CIA nel sostenere i coltivatori e nel rappresentare un punto di riferimento nella comunità. Il suo esempio testimonia l'importanza di un impegno costante per i diritti e il benessere dei più fragili.

