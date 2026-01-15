Sempre dalla parte dei fragili Danillo Riello | l' impegno per la giustizia e la solidarietà
Danillo Riello ha dedicato la sua vita a promuovere giustizia e solidarietà. La sua eredità continua a guidare l'impegno della CIA nel sostenere i coltivatori e nel rappresentare un punto di riferimento nella comunità. Il suo esempio testimonia l'importanza di un impegno costante per i diritti e il benessere dei più fragili.
L'eredità di Danillo Riello è più viva che mai. Grazie al suo insegnamento tutt'oggi la CIA rimane un sostegno per i coltivatori, un punto di riferimento sociale. Ed è stato proprio Riello ad apportare questa nuova visione: un sindacato agricolo in grado di mettere al centro la persona, la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Sicurezza e legalità: Gennaro Capoluongo tra impegno e valori della polizia, sempre "Dalla parte giusta"
Leggi anche: Basket, Danillo Gallinari annuncia il ritiro a 37 anni: "Viaggio incredibile che porterò sempre con me, una carriera che ho sempre sognato"
"Sempre dalla parte dei fragili. Danillo Riello: l'impegno per la giustizia e la solidarietà" - Grazie al suo insegnamento tutt'oggi la CIA rimane un sostegno per i coltivatori, un punto di riferimento sociale. padovaoggi.it
Decidiamo di stare dalla parte del più fragili, con azioni concrete. Non propaganda. La mia proposta. facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.