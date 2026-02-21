Sanremo 2026 | Conti sfida star mondiali e giovani talenti sul palco

Conti ha deciso di portare sul palco di Sanremo 2026 star internazionali e giovani promesse della musica, per attirare pubblico e media. La scelta deriva dalla volontà di rinnovare la tradizione e rendere la kermesse più spettacolare. Tra gli artisti confermati ci sono nomi noti e nuovi talenti, pronti a sfidarsi in una gara musicale senza precedenti. La manifestazione promette di sorprendere con un cast variegato e coinvolgente.

Sanremo 2026: Conti punta su ospiti internazionali e conferme di calibro per l’ultima edizione al timone. Sanremo 2026 si avvicina, promettendo un mix di tradizione e innovazione. Carlo Conti ha svelato il cast completo di ospiti e co-conduttori che si alterneranno sul palco dell’Ariston e in Piazza Colombo durante le cinque serate del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio. L’evento si preannuncia un momento di grande risonanza mediatica, con un’attenzione particolare alle dinamiche create dai vari ospiti e alle performance degli artisti in gara. La prima serata, martedì 24 febbraio, vedrà Carlo Conti e Laura Pausini affiancati da Can Yaman. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026: 30 Big e nuove voci, Conti sfida talenti e hitIl Festival di Sanremo 2026 si svolgerà a febbraio, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

I vincitori di Sanremo Giovani: chi sarà sul palco dell’Ariston a febbraio. La proposta di Carlo Conti a WeloSono stati annunciati i vincitori di Sanremo Giovani, completando così il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo, colpo di scena dopo Carlo Conti: De Martino e Clerici sorpassati dalla ‘signora’ della Rai; Sanremo 2026, dai co-conduttori a tutti gli ospiti: le novità di Carlo Conti; Quando inizia Sanremo 2026: le date del Festival.

Sanremo 2026, al via il toto look: la sfida dell'abito monocolore per Pausini e l'estro di Achille LauroI co-conduttori Yaman e Lillo sarebbero pronti a optare per il papillon. L'artista romagnola? Capelli sciolti e un solo colore per il suo vestito ... corriere.it

Tutto su Sanremo 2026: artisti, canzoni, duetti, cover e ospiti delle 5 serateTutto quello che c'è da sapere su Sanremo 2026: date, dove vederlo, artisti in gara, ospiti, cover, duetti Nuove Proposte e chi vota. techprincess.it

Sanremo 2026, l'annuncio ufficiale e in diretta di Carlo Conti a pochi giorni dall'inizio del Festival - facebook.com facebook

Bianca Balti torna a Sanremo: l’annuncio di Carlo Conti x.com