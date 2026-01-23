Gilardino a DAZN | Affrontiamo la prima della classe ma dobbiamo giocare con spregiudicatezza Alla mia squadra chiedo…

Al termine della riflessione pre-partita, Gilardino, allenatore del Pisa, ha commentato su DAZN l’approccio alla sfida contro la prima della classe. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con determinazione e spregiudicatezza, chiedendo ai suoi giocatori di mettere in campo attenzione e carattere. Le sue parole offrono uno spunto sulla strategia e l’atteggiamento della squadra in una gara difficile.

