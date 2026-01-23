Gilardino a DAZN | Affrontiamo la prima della classe ma dobbiamo giocare con spregiudicatezza Alla mia squadra chiedo…
Al termine della riflessione pre-partita, Gilardino, allenatore del Pisa, ha commentato su DAZN l’approccio alla sfida contro la prima della classe. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con determinazione e spregiudicatezza, chiedendo ai suoi giocatori di mettere in campo attenzione e carattere. Le sue parole offrono uno spunto sulla strategia e l’atteggiamento della squadra in una gara difficile.
Inter News 24 Gilardino, tecnico del Pisa, ha parlato a DAZN nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Pisa: le sue dichiarazioni. Intervenuto a DAZN a pochi minuti da Inter-Pisa, Alberto Gilardino ha dichiarato: PAROLE – « Noi dobbiamo mantenere la nostra identità, la società sta intervenendo sul mercato. Dobbiamo avere grande umiltà e personalità che ci ha contraddistinto nelle ultime gare. Consapevoli di incontrare la prima della classe ma con la spregiudicatezza che ci deve accompagnare fino a fine stagione. Nel giocare con giocatori più offensivi si debba avere grandissimo equilibrio in entrambe le fasi con sacrificio e corsa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Conferenza stampa Gilardino pre Inter Pisa: «Incontriamo la prima della classe, dobbiamo essere perfetti! Ecco cosa chiederò alla squadra». Poi l’annuncio su AkinsanmiroAlla vigilia di Inter Pisa, il tecnico Alberto Gilardino ha presentato la sfida contro la prima in classifica, sottolineando l’importanza di una prestazione impeccabile.
Gilardino a DAZN: «Bisogna dare atto alla squadra della prova fatta contro una squadra forte come la Juve. I ragazzi hanno dato tutto»Alessandro Gilardino ha commentato a DAZN la prestazione dei suoi, sottolineando l’impegno mostrato nella sfida contro la Juventus.
Pisa-Inter, Dazn, Sky o NOW? Dove vederla in streaming e in tvDopo due cadute dolorose, quella nel derby di domenica scorsa e la successiva di mercoledì al Metropolitano contro l'Atletico Madrid, l'Inter di Chivu prova a rimettersi in riga: c'è un esame... gazzetta.it
Dove vedere Pisa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orarioLa ventunesima giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena, con il Pisa di Gilardino, alla ricerca di punti per la salvezza, che ospiterà l'Atalanta di Palladino, in striscia positiva in campionato ... msn.com
#Pisa, #Gilardino: "#Moreo ha fatto una partita immensa sotto il profilo del sacrificio e della forza fisica, dando una grande mano alla squadra" Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida pareggiata 1-1 con l'Atalanta: " - facebook.com facebook
#Gilardino parla a DAZN Le parole del tecnico del Pisa x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.