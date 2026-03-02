Sinistre con la bava alla bocca Conte esagera e Tajani lo fa nero | Io mai andato in ginocchio dalla Merkel video

Durante le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto, i membri di alcuni schieramenti politici hanno contestato con toni accesi le posizioni del governo riguardo agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all’Iran, così come la risposta di Teheran contro i paesi del Golfo. Le loro reazioni sono state caratterizzate da slogan ripetuti e accuse dirette, mentre Tajani ha affermato di non essere mai caduto in ginocchio davanti alla Merkel.

Sinistre con la bava alla bocca contro il governo. Come sempre, più di sempre. Alle audizioni dei ministri Tajani e Crosetto sugli attacchi di Israele e Usa all'Iran e la rappresaglia di Teheran contro i paesi del Golfo rispondono intonando slogan "copia e incolla". Che vanno dall'accusa ossessiva di irrilevanza italiana nello scacchiere internazionale alla squallida operazione di sciacallaggi o nei confronti del ministro della Difesa rimasto bloccato a Dubai nel giorno dell'attacco. Del quale le opposizioni sono arrivati a chiedere le dimissioni. Davanti alle commissioni riunite i ministri hanno ribadito che Usa e Israele hanno agito 'in piena autonomia', che l'operazione mira a neutralizzare l'allarme nucleare (reale e imminente) rappresentato dal regime degli ayatollah e ribadito che la posizione italiana è la stessa dell'Europa.