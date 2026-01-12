Abruzzo magico | David Ferrante celebra i 10 anni del suo progetto tra narrazione mito e identità

Da chietitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Abruzzo magico” di David Ferrante compie dieci anni, offrendo un approfondimento sulle tradizioni, i miti e l’identità culturale della regione. Attraverso narrazioni e studi, Ferrante esplora le storie sommerse e il folklore magico dell’Abruzzo, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio regionale. Un percorso di ricerca che unisce passato e presente, valorizzando le radici culturali di questa terra.

Tra narrazione, mito e identità: il progetto “Abruzzo magico” del sociologo e scrittore David Ferrante, festeggia dieci anni di ricerca e divulgazione dedicati alle storie sommerse e alle meraviglie del folklore magico regionale.Abruzzo Magico non è soltanto una raccolta di racconti, ma un vero e. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Festa per i 10 anni di Abruzzo magico, il progetto di David Ferrante

Leggi anche: Suns Europe porta al cinema tre serate tra narrazione visiva, musica e identità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I 10 anni dell’Abruzzo Magico: Ferrante celebra un decennio di narrazione, mito e identità.

Dalla Pantafica all'AI Intervista a David Ferrante sulle Radici, l'Anima e la Magia dell'Abruzzo - All'interno delle varie identità culturali e regionali, uno spazio importante è occupato dal folklore e dalle mitologie ... giornaledimontesilvano.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.