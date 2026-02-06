QuakeCon 2026 celebra i 30 anni di Quake | festival dedicato al classico FPS si svolge nel 2026

QuakeCon 2026 ha aperto le sue porte ieri a Dallas, in Texas, per celebrare i 30 anni di Quake. Centinaia di appassionati si sono riuniti per rivivere le emozioni del classico sparatutto che ha rivoluzionato il genere. Durante l’evento, sono stati organizzati tornei, mostre e incontri con sviluppatori, tutti con l’obiettivo di rendere omaggio a un gioco che ha lasciato il segno nel mondo dei videogiochi.

QuakeCon 2026, il principale evento dedicato ai videogiochi storici, celebrerà i 30 anni di Quake, il classico FPS che ha cambiato il mondo dei video ludici. Il festival, che si svolgerà dal 6 al 9 agosto a Grapevine, Texas, è previsto per raccogliere in un’unica cerimonia la memoria e l’eredità del gioco nato nel 1996. L’annuncio è arrivato ufficialmente attraverso un post ufficiale sull’account X (Twitter) dell’evento, dove si è messo in chiaro il calendario e la località dell’evento. Con un’atmosfera fortemente comunitaria, QuakeCon 2026 si distinguerà per il suo su esperienze e interazioni dirette tra giocatori, sviluppatori e fan.🔗 Leggi su Ameve.eu

