Pier Silvio, amministratore delegato di Mfe, ha annunciato che voterà convintamente Sì alla riforma, definendola una battaglia di civiltà. Nelle sue dichiarazioni, ha anche invitato Fiorello a collaborare con la sua azienda. La discussione coinvolge il settore politico, televisivo e finanziario, con Pier Silvio che ha espresso il suo sostegno pubblico alla proposta in questione.

Politica, televisione, finanza. È un Pier Silvio Berlusconi tuttocampista quello che parla ai giornalisti convocati per un bilancio complessivo a Cologno Monzese. Il complicato momento storico sia a livello internazionale che in casa nostra spinge l’amministratore delegato Mediaset a pronunciarsi senza inutili prudenze anche sull’imminente referendum sulla giustizia. «Da editore, non voglio eccedere nell’esprimere la mia opinione», premette. «Diamo voce a entrambi gli schieramenti, ma siccome sono anche un cittadino, vi dico senza problemi che votare in questo caso è davvero importante, perché parliamo di una questione fondamentale per il futuro del nostro Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pier Silvio appoggia la riforma: «Voterò convintissimamente Sì»

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