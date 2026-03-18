Referendum Pier Silvio Berlusconi | Voterò convintissimamente sì

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che voterà 'sì' al Referendum sulla giustizia. La sua decisione è stata resa nota recentemente e si aggiunge ai diversi partecipanti che si sono espressi pubblicamente sulla questione. La sua posizione è stata comunicata senza ulteriori dettagli o commenti.

(Adnkronos) – Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che voterà 'sì' al Referendum sulla giustizia. Incontrando la stampa a Cologno Monzese, il group chairman e ceo di Mfe MediaForEurope ha dichiarato: "Io voterò domenica o lunedì mattina e voterò convintissimamente sì: non per motivi politici ma per motivi di civiltà e modernità. Considero questo passaggio importante per essere al passo con i tempi per un Paese civile e moderno". "Parlando da editore, – ha continuato – non voglio eccedere nell’esprimere la mia opinione, anzi noi, come è fondamentale che sia, diamo voce a entrambi gli schieramenti e a tutte le opinioni, sempre e comunque. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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