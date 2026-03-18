Pier Silvio Berlusconi | Al referendum sulla giustizia voterò convintissimamente Sì
Il 18 marzo 2026, in un'intervista, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che voterà sì al referendum sulla giustizia. Ha specificato che la sua scelta non è motivata da ragioni politiche, ma si basa su considerazioni di civiltà e modernità. L'imprenditore ha espresso con chiarezza la propria posizione, sottolineando l'importanza del voto in quella consultazione.
Cologno Monzese (Milano), 18 marzo 2026 – "In occasione del referendum io voterò e voterò convintissimamente sì, non per motivi politici ma di civiltà e modernità. Condivido questo passaggio, importante per un Paese democratico, civile e moderno ": con queste parole Pier Silvio Berlusconi, group chairman e ceo Mfe MediaForEurope, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese, ha risposto a una domanda sull’imminente referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Quando si vota per il referendum sulla giustizia: la data, gli orari e altre cose da sapere "Una questione fondamentale per il futuro del Paese” . "Non voglio eccedere nell'esprimere la mia opinione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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