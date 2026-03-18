Il 18 marzo 2026, in un'intervista, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che voterà sì al referendum sulla giustizia. Ha specificato che la sua scelta non è motivata da ragioni politiche, ma si basa su considerazioni di civiltà e modernità. L'imprenditore ha espresso con chiarezza la propria posizione, sottolineando l'importanza del voto in quella consultazione.

Cologno Monzese (Milano), 18 marzo 2026 – "In occasione del referendum io voterò e voterò convintissimamente sì, non per motivi politici ma di civiltà e modernità. Condivido questo passaggio, importante per un Paese democratico, civile e moderno ": con queste parole Pier Silvio Berlusconi, group chairman e ceo Mfe MediaForEurope, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese, ha risposto a una domanda sull’imminente referendum sulla Giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Quando si vota per il referendum sulla giustizia: la data, gli orari e altre cose da sapere "Una questione fondamentale per il futuro del Paese” . "Non voglio eccedere nell'esprimere la mia opinione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pier Silvio Berlusconi: “Al referendum sulla giustizia voterò convintissimamente Sì”

Articoli correlati

Referendum giustizia, Pier Silvio Berlusconi rompe gli indugi: “Voterò convintissimamente sì, è una scelta di civiltà”Il referendum sulla giustizia entra nella fase più calda della campagna e arriva anche la presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi, che annuncia...

Referendum, Pier Silvio Berlusconi: “Voterò convintissimamente sì”(Adnkronos) – Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che voterà 'sì' al Referendum sulla giustizia.

Tutto quello che riguarda Pier Silvio Berlusconi

Temi più discussi: Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone festeggiano il successo di Buen Camino; Checco Zalone e Pier Silvio Berlusconi si danno il cinque a Cologno; Incontro a Cologno Monzese tra Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone; PIER SILVIO BERLUSCONI: 2025 ANNO STRAORDINARIO: UTILE NETTO CONSOLIDATO PIU’ CHE RADDOPPIATO RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE.

Pier Silvio Berlusconi parla chiaro: il caso Signorini e la dura replica a Fabrizio CoronaPier Silvio Berlusconi chiarisce tutto: le parole sul caso Alfonso Signorini e la dura risposta contro Fabrizio Corona. donnaglamour.it

Pier Silvio Berlusconi dice che voterà convintissimamente sì al referendum sulla giustiziaIl vicepresidente e amministratore delegato di Mfe: Questo tema è diventato un argomento che sembra politico ma non lo è. Parliamo di una questione fondamentale per il futuro del nostro paese. Da edi ... ilfoglio.it

“Di fronte a menzogne, insulti e odio, ci siamo difesi” Pier Silvio Berlusconi risponde per la prima volta sulla condotta di Fabrizio Corona degli ultimi mesi, durante i quali ha scatenato il caso Signorini - facebook.com facebook

Pier Silvio Berlusconi, 'con Striscia la Notizia siamo in pausa'. "Apprezzo il coraggio di Ricci che ha rinnovato un prodotto in onda per 37 anni" #ANSA x.com