Sono stati sbloccati 39 milioni di euro destinati alla Circonvallazione di Santa Veneranda, ma manca ancora l'approvazione finale per avviare i lavori. La decisione riguarda il finanziamento delle opere compensative e il percorso per il raddoppio parziale della strada. Finora, l’avvio del progetto è stato rallentato dall’attesa di un sì definitivo.

Sbloccati i 39 milioni di euro per la Circonvallazione di Santa Veneranda, il parziale raddoppio della Montefeltro e la rotatoria di Case Bruciate, ora Pesaro non può sgarrare: deve correre per stare nei tempi dettati dal Ministero delle Infrastrutture perché Società Autostrade possa avviare i progetti entro il 2026. E’ un treno che passa una sola volta. Il Ministero è stato chiaro: "sblocchiamo i 39 milioni di euro solo se riuscirete a trovare una o più opere fattibili e che siano cantierabili entro il 2026". Il sindaco Biancani c’è riuscito proponendo la circonvallazione di Santa Veneranda, il raddoppio della Montefeltro che avrà quindi quattro corsie dal casello autostradale al punto di raccordo con la futuribile Bretella Gamba e la realizzazione di una maxi rotatoria sempre sulla Montefeltro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Opere compensative. Santa Veneranda, manca un sì per partire

