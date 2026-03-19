Tra venerdì 13 e sabato 14 marzo 2026, nel Piemonte sono state vinte oltre 37.000 euro al Lotto, con premi registrati tra le città di Bra e Torino. Le vincite riguardano vari giocatori che hanno portato a casa somme consistenti, contribuendo a un montepremi regionale complessivo superiore a questa cifra. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo ai numeri vincenti o ai dettagli specifici delle giocate.

Il Piemonte ha registrato una serie di vincite significative al Lotto tra venerdì 13 e sabato 14 marzo 2026, con un montepremi regionale che supera i 37.000 euro. Le località colpite dalla fortuna includono Bra, in provincia di Cuneo, e due punti vendita a Torino e Ciriè. I dati confermano che la regione continua ad attrarre l’attenzione dei giocatori nazionali grazie alla distribuzione capillare delle vincite su tutto il territorio. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro a livello nazionale, portando il totale da inizio anno a 291,7 milioni. La geografia della fortuna: dai centri urbani ai borghi. La mappa delle vincite disegna un quadro interessante della realtà piemontese, dove la sorte non discrimina tra grandi città e piccoli centri storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: 37.000 euro vinti al Lotto tra Bra e Torino

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