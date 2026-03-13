Piccolo è bello | il teatro che accompagna la crescita dei più piccoli

Il teatro dedicato ai bambini piccoli si rivolge a un'età in cui i sensi, le emozioni e le relazioni sono al centro dell'apprendimento. Spazi e spettacoli sono progettati per coinvolgere i bambini in modo diretto e interattivo, offrendo esperienze che stimolano la loro curiosità e favoriscono la crescita. Attraverso rappresentazioni pensate appositamente, si crea un ambiente in cui i più piccoli possono esplorare il mondo con occhi nuovi.

C’è un’età in cui la scoperta del mondo passa soprattutto dai sensi, dalle emozioni e dalle relazioni. È a questa fase preziosa della crescita che si rivolge ‘Piccolo è Bello – Teatro per piccoli cittadini dell’oggi’, il progetto promosso da Pandemonium Teatro e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca, pensato per offrire ai bambini tra 1 e 6 anni e ai loro adulti di riferimento esperienze teatrali di qualità. La rassegna nasce dalla consapevolezza di un bisogno ancora poco intercettato: creare occasioni culturali dedicate alla prima infanzia che siano allo stesso tempo accessibili, curate e capaci di favorire momenti di condivisione tra adulti e bambini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

