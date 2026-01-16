Elena Rossi e Kyrahm presentano “Xenia”, una silloge che unisce poesia, arte, moda e fotografia con l’obiettivo di supportare i bambini oncologici. Questo progetto, nato dalla volontà di coniugare creatività e solidarietà, offre una riflessione intensa e sensibile sul tema, promuovendo un impegno concreto a favore dei più giovani affetti da malattie gravi. Un’iniziativa che invita alla consapevolezza e alla solidarietà attraverso diverse forme d’arte.

La nuova silloge della poetessa romana non è solo una raccolta di poesie, ma un caleidoscopio di arte, moda e fotografia nato per un obiettivo solidale Non solo una raccolta di poesie, ma un caleidoscopio di arte, moda e fotografia nato con un obiettivo solidale: sostenere i bambini oncologici. A firma dall’autrice e giornalista Elena Rossi, l’opera ‘ Xenia: petali di poesia ’ (Armando Curcio Editore) è un progetto letterario che si è sviluppato nel tempo – circa un anno dalla stesura della prima lirica – arricchendosi progressivamente grazie al contributo di artisti, fotografi e stilisti che hanno scelto di mettere il proprio linguaggio creativo al servizio di una causa comune. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: La scrittura come atto d'amore, a Roma il progetto 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi

Leggi anche: La scrittura come atto d’amore e solidarietà: nasce “Xenia. Petali di Poesia” di Elena Rossi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Elena Rossi e Kyrahm: “Xenia, un progetto dedicato ai bambini oncologici” - Elena Rossi e Kyrahm, come nasce il progetto ‘Xenia’ e perché avete deciso di unirvi rendendo questa iniziativa un lavoro collettivo? funweek.it