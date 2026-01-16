Elena Rossi e Kyrahm | Xenia un progetto dedicato ai bambini oncologici

Da funweek.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Rossi e Kyrahm presentano “Xenia”, una silloge che unisce poesia, arte, moda e fotografia con l’obiettivo di supportare i bambini oncologici. Questo progetto, nato dalla volontà di coniugare creatività e solidarietà, offre una riflessione intensa e sensibile sul tema, promuovendo un impegno concreto a favore dei più giovani affetti da malattie gravi. Un’iniziativa che invita alla consapevolezza e alla solidarietà attraverso diverse forme d’arte.

La nuova silloge della poetessa romana non è solo una raccolta di poesie, ma un caleidoscopio di arte, moda e fotografia nato per un obiettivo solidale Non solo una raccolta di poesie, ma un caleidoscopio di arte, moda e fotografia nato con un obiettivo solidale: sostenere i bambini oncologici. A firma dall’autrice e giornalista  Elena Rossi, l’opera ‘ Xenia: petali di poesia ’ (Armando Curcio Editore)  è un progetto letterario che si è sviluppato nel tempo – circa un anno dalla stesura della prima lirica – arricchendosi progressivamente grazie al contributo di artisti, fotografi e stilisti che hanno scelto di mettere il proprio linguaggio creativo al servizio di una causa comune. 🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

Leggi anche: La scrittura come atto d'amore, a Roma il progetto 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi

Leggi anche: La scrittura come atto d’amore e solidarietà: nasce “Xenia. Petali di Poesia” di Elena Rossi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

elena rossi kyrahm xeniaElena Rossi e Kyrahm: “Xenia, un progetto dedicato ai bambini oncologici” - Elena Rossi e Kyrahm, come nasce il progetto ‘Xenia’ e perché avete deciso di unirvi rendendo questa iniziativa un lavoro collettivo? funweek.it

La scrittura come atto d’amore, a Roma il progetto 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi - Martedì 16 dicembre, a Roma presso lo Spazio David Sassoli, sarà presentato in anteprima nazionale il progetto letterario, 'Xenia. adnkronos.com

“XENIA. PETALI DI POESIA”, LA SCRITTURA DIVENTA SOLIDARIETÀ - Domani, alle ore 18, allo Spazio David Sassoli di Roma (Piazza Venezia 6), sarà presentato in anteprima nazionale il progetto letterario ... opinione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.