Elena Rossi e Kyrahm | Xenia un progetto dedicato ai bambini oncologici
Elena Rossi e Kyrahm presentano “Xenia”, una silloge che unisce poesia, arte, moda e fotografia con l’obiettivo di supportare i bambini oncologici. Questo progetto, nato dalla volontà di coniugare creatività e solidarietà, offre una riflessione intensa e sensibile sul tema, promuovendo un impegno concreto a favore dei più giovani affetti da malattie gravi. Un’iniziativa che invita alla consapevolezza e alla solidarietà attraverso diverse forme d’arte.
La nuova silloge della poetessa romana non è solo una raccolta di poesie, ma un caleidoscopio di arte, moda e fotografia nato per un obiettivo solidale Non solo una raccolta di poesie, ma un caleidoscopio di arte, moda e fotografia nato con un obiettivo solidale: sostenere i bambini oncologici. A firma dall’autrice e giornalista Elena Rossi, l’opera ‘ Xenia: petali di poesia ’ (Armando Curcio Editore) è un progetto letterario che si è sviluppato nel tempo – circa un anno dalla stesura della prima lirica – arricchendosi progressivamente grazie al contributo di artisti, fotografi e stilisti che hanno scelto di mettere il proprio linguaggio creativo al servizio di una causa comune. 🔗 Leggi su Funweek.it
