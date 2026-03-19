Piccoli e Pongra?i? firmano la rimonta | la Fiorentina espugna Cz?stochowa e avanza in Conference League

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Raków Cz?stochowa in trasferta, confermando il risultato della gara di andata e assicurandosi così il passaggio ai quarti di finale di Conference League. La squadra italiana ha segnato due volte, mentre i padroni di casa hanno trovato un gol nel secondo tempo. La partita si è conclusa con la Fiorentina che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

RAKOV – La Fiorentina stacca il pass per i quarti di finale di Conference League superando in trasferta il Raków Cz?stochowa con il punteggio di 2-1, replicando l’esatto risultato maturato nella gara di andata. Il successo in terra polacca è il frutto di un incontro vinto in rimonta nel corso della ripresa, a testimonianza della solida tenuta mentale della formazione toscana, capace di assorbire lo svantaggio iniziale e di ribaltare le sorti del match sfruttando al meglio la profondità e la qualità del proprio organico a disposizione in panchina. La prima frazione di gioco, pur chiudendosi a reti inviolate, si rivela ricca di spunti fin dalle battute iniziali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Piccoli e Pongra?i? firmano la rimonta: la Fiorentina espugna Cz?stochowa e avanza in Conference League Articoli correlati Fiorentina: il Rakow Cz?stochowa avversario dei viola negli ottavi di Conference LeagueNYON – Dopo la soffertissima qualificazione, ieri sera al Franchi contro lo Jagiellonia, la Fiorentina affronterà un’altra squadra polacca, il Raków... Fiorentina ai quarti di Conference League: Pongracic segna dalla sua metà campo nel 2-1 al RakowLa Fiorentina vince 2-1 in casa del Rakow e si qualifica per i quarti di Conference League.