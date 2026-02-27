La Fiorentina affronterà il Rakow Cz?stochowa negli ottavi di Conference League. La qualificazione dei viola, ottenuta dopo una partita complicata contro lo Jagiellonia, si è conclusa ieri sera al Franchi. L'avversario polacco, selezionato per questa fase, si prepara a sfidare la squadra italiana negli incontri successivi del torneo.

NYON – Dopo la soffertissima qualificazione, ieri sera al Franchi contro lo Jagiellonia, la Fiorentina affronterà un'altra squadra polacca, il Raków Czestochowa, negli ottavi di Conference League. Questo l'esito del sorteggio di Nyon. La gara di andata si svolgerà al Franchi il 12 marzo, il ritorno in Polonia giovedì 19. Czestochowa è la città che ospita il monastero di Jasna Góra, che custodisce la venerata icona della Madonna Nera (Madonna di Czestochowa), ritenuta miracolosa.

© Firenzepost.it - Fiorentina: il Rakow Cz?stochowa avversario dei viola negli ottavi di Conference League

