Terranuova Bracciolini ucciso con narghilè durante rissa | confermata condanna a sei anni e otto mesi

A Terranuova Bracciolini, un uomo è stato ucciso durante una rissa, coinvolgendo l'uso di un narghilè. La condanna a sei anni e otto mesi di reclusione è stata confermata in secondo grado, dopo la riqualificazione dell'accusa da omicidio volontario a preterintenzionale. La sentenza riflette l'esito di un procedimento giudiziario che ha chiarito le responsabilità nel tragico episodio.

I giudici di secondo grado hanno dunque confermato la sentenza emessa nel novembre 2024 dal giudice del Tribunale di Arezzo, Giulia Soldini, che aveva riqualificato l'accusa da omicidio volontario a preterintenzionale, escludendo la volontà di uccidere. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

