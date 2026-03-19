Faceva prostituire sul web la figlia 15enne confermata in appello la condanna a 4 anni e 10 mesi per la madre

In Piemonte, una donna di 44 anni è stata condannata in via definitiva a quasi cinque anni di reclusione per aver fatto prostituire la figlia di 15 anni online. La sentenza di secondo grado ha confermato le accuse di sfruttamento della prostituzione e pedopornografia. La madre, residente a Torino, era stata giudicata colpevole in primo grado e la condanna è stata ora mantenuta in appello.

Confermata anche in appello la condanna per una 44enne torinese accusata di sfruttamento della prostituzione e pedopornografia. I fatti risalgono al 2020. La donna avrebbe venduto sul web la figlia 15enne offrendo ai clienti nudità e prestazioni erotiche della minore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rete mafiosa Messina Denaro: appello per la figlia dell’ombra, conferma condanna a 4 anni e 8 mesi.Palermo – La Procura Generale di Palermo ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 8 mesi, con un anno di libertà vigilata, per Martina... Postino di Bernareggio e il tentato omicidio: confermata in Appello la condanna a 8 anniBernareggio (Monza Brianza), 22 Febbraio 2026 - Prima aveva tentato di investirlo due volte con l'auto, poi l'aveva accoltellato all'addome.