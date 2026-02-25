Oltre 3500 persone in Piazza del Popolo per l' iniziativa dedicata ai bambini con malattie genetiche rare

“Vedere Piazza del Popolo così piena è stata un’emozione indescrivibile" dichiarano Valentina Facciani, Teresa Consalici e Silvia Bonoli, ideatrici dell’iniziativa Una Piazza del Popolo gremita, oltre 3500 presenze e un’unica grande energia: quella della solidarietà.La prima edizione di Run4Rare, la camminata e corsa non competitiva dedicata al sostegno dei bambini affetti da malattie genetiche rare, ha trasformato il cuore di Cesena in un simbolo concreto di vicinanza e partecipazione. Fin dalle prime ore del mattino, famiglie, bambini, associazioni e cittadini hanno riempito il centro storico per prendere parte ai tre percorsi previsti, vivendo una mattinata intensa, emozionante e profondamente significativa.L'iniziativa nasce per sostenere concretamente i piccoli pazienti seguiti dall’Asl romagnola, contribuendo all’acquisto di strumenti, ausili e materiali utili a migliorare la qualità delle terapie e del percorso educativo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

