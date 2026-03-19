Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz c' è anche l' Italia L' Iran | complici Trump | Ora la Nato è più disponibile ma è tardi

Sei paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone, hanno predisposto un piano per la riapertura di Hormuz. L'Iran ha commentato che alcuni di questi paesi sono complici. Trump ha dichiarato che la Nato è più disponibile, anche se ritiene che sia ormai troppo tardi. La proposta mira a stabilire nuove misure nella regione.