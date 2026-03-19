Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz | c' è anche l' Italia E Araghchi minaccia | Saranno considerati complici | Borse giù

Sei paesi, tra cui l’Italia, stanno collaborando a un piano per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il governo italiano ha annunciato la propria partecipazione, mentre un rappresentante iraniano ha avvertito che chi supporterà il progetto sarà considerato complici. Nel frattempo, le borse europee e giapponesi hanno registrato cali, riflettendo le tensioni legate alla proposta.

Sirene d'allarme ed esplosioni sono state udite nel Bahrein. Lo riferisce la televisione di stato iraniana. La compagnia petrolifera statale Kuwait Petroleum Corp. ha temporaneamente sospeso le attività delle sue raffinerie di Mina Abdullah e Mina Al-Ahmadi dopo che sono state colpite da attacchi di droni. Lo rende noto il Wall Street Journal secondo quanto riferito da funzionari kuwaitiani a conoscenza della vicenda. Il gruppo sta ancora valutando i danni agli impianti, hanno aggiunto le fonti. Le squadre di pronto intervento hanno spento gli incendi scoppiati in alcune parti degli impianti. Le raffinerie di Mina Abdullah e Mina Al-Ahmadi hanno una capacità rispettivamente di 346. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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