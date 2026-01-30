L’Iran ha minacciato l’Europa. Dopo la risoluzione contro il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Teheran avverte che gli eserciti europei saranno considerati terroristi. La tensione tra l’Iran e l’Unione europea si alza di nuovo, e ora si parla di possibili conseguenze dure.

L’ Iran ha lanciato un avvertimento all’Unione europea dopo la recente risoluzione contro il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. In un messaggio pubblicato su X, il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale Ali Larijani ha affermato che «l’Unione Europea sa certamente che, secondo la risoluzione dell’assemblea consultiva islamica, gli eserciti dei Paesi coinvolti nella recente risoluzione dell’Ue contro il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica sono considerati terroristi », aggiungendo che «pertanto, le conseguenze ricadranno sui Paesi europei che hanno adottato tali misure». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La minaccia di Teheran: «Gli eserciti europei saranno considerati terroristi»

Il governo iraniano avverte l’Europa: gli eserciti europei saranno considerati terroristi.

