Diga depositate 47 osservazioni Ora palla a Regione e Commissario

La consultazione online sulla diga ha attirato un gran numero di utenti. Nelle ultime settimane, 1.412 persone si sono collegate al sito, consultando 7.231 pagine e scaricando 556 documenti. Alla fine, sono state depositate 47 osservazioni. Ora la palla passa alla Regione e al Commissario, che dovranno analizzare le proposte e decidere come andare avanti.

Ben 1.412 utenti unici collegati al sito, 7.231 pagine consultate, 556 documenti scaricati e 47 osservazioni depositate. Sono le cifre che descrivono la fase, appena terminata, del Dibattito pubblico sul progetto di invaso a Vetto e sulle azioni sinergiche connesse (Docfap), avviato il 2 dicembre per affrontare in modo partecipato il tema dei fabbisogni idrici delle province di Reggio e Parma. Si sono svolti, tra l'altro, tre incontri preparatori con il Commissario, la Regione, l'Autorità di Bacino, Atersir, i Comuni interessati e i Consorzi di bonifica, oltre a incontri pubblici sul Docfap a Vetto e Sorbolo e 4 tavoli di lavoro tematici con associazioni agricole, enti istituzionali, mondo imprenditoriale e professionale, associazioni ambientaliste, comitati, sindaci e presidenti di Provincia.

