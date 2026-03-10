Piano del traffico Le osservazioni dei cittadini

Sono state presentate 58 osservazioni e circa ottanta contributi dai cittadini in risposta al piano del traffico entro la scadenza stabilita. Le richieste sono state inviate attraverso diversi canali e rappresentano un’ampia partecipazione alla discussione. Le proposte e i commenti sono stati raccolti e ora saranno analizzati dalle autorità competenti per valutare le eventuali modifiche o integrazioni al progetto.

Sono 58 osservazioni e un'ottantina i contributi agli atti entro la scadenza dei termini, "grazie a tutti i cittadini, le associazioni e i gruppi che hanno scelto di partecipare", per il nuovo piano generale del traffico urbano ultima fase di revisione e riflessione in vista dell'approdo in consiglio comunale. Il nuovo Pgtu era stato adottato in dicembre, nel mese di febbraio erano scaduti i termini per la presentazione di spunti per modifica, suggerimenti e osservazioni. Una fase partecipativa "il cui risultato – così l'amministrazione comunale nei giorni scorsi in una nota – testimonia il forte coinvolgimento della comunità nelle scelte che riguardano la mobilità e la vivibilità della nostra città".