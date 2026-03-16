La crisi in Medio oriente con la Pasqua alle porte Assoutenti | tariffe aeree in rialzo

La crisi in Medio Oriente si riflette sui prezzi dei voli italiani in vista della Pasqua. Secondo Assoutenti, quest’anno i costi dei biglietti aerei sono in aumento e sulle tratte più economiche i prezzi minimi, acquistati oggi, superano i 400 euro per un viaggio di andata e ritorno. La tendenza riguarda diverse tratte da nord a sud Italia.

“Anche quest’anno le festività di Pasqua saranno accompagnate dal fenomeno del caro-voli, con i prezzi minimi dei biglietti da nord a sud Italia che, se acquistati oggi, arrivano su alcune tratte a superare i 400 euro tra andata e ritorno”. A denunciarlo è Assoutenti, che ha realizzato un monitoraggio delle tariffe aeree. ''Nonostante manchino ancora 20 giorni alla Pasqua, i prezzi dei voli - spiega Assoutenti - risultano già molto elevati al punto che partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, la spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Pasqua, quanto mi costi: per i voli da Milano si va sopra i 300 euro. L’allarme di Assoutenti: “Pesa la crisi in Iran”Milano, 15 marzo 2026 – Le crisi di guerra, nello specifico caso quella da poco scoppiata in Medio-Oriente, influiscono come sempre in negativo su...

Guerra in Medio Oriente, agenzie di viaggio in difficoltà per la gestione delle prenotazioni aeree"Lo scenario internazionale fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando forti ripercussioni...

Aggiornamenti e notizie su La crisi in Medio oriente con la Pasqua...

Temi più discussi: Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e crisi in Medio Oriente: le Comunicazioni del Presidente Meloni al Senato; Toscana, Emilia-Romagna e Veneto: le Regioni più esposte alla crisi in Medio Oriente; Roma - Preoccupazione del Forum Terzo Settore per la crisi in Medio Oriente; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 4 marzo.

Petrolio, la crisi in Medio Oriente può far guadagnare 63 miliardi di dollari alle compagnie americaneIl «Financial Times» cita una di Rystad Energy secondo cui l’incremento complessivo dei ricavi arriverebbe a 63,4 miliardi di dollari, se il prezzo del greggio si mantiene intorno ai 100 dollari ... corriere.it

La crisi in Medio Oriente minaccia anche l’export cineseVola ancora l’export cinese anche nei primi due mesi di questo 2026. Battendo tutte le aspettative. Nel periodo gennaio-febbraio le esportazioni hanno registrato un +21,8% anno su anno: forte aumento ... repubblica.it

Quanto costa imparare a gestire ansia e stress Scopri il prezzo medio per imparare a gestire ansia e stress. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Donald Trump avverte la Nato, minacciando un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno a garantire l'apertura dello Stretto di Hormuz. In una intervista al Financial Times il presidente degli Stati Uniti 'chiama' anche la Cina: "D x.com