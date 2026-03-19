Pestaggio nella movida di Colleferro | due giovani aggrediti dove fu ucciso Willy denunciata una 23enne

A Colleferro, due giovani sono stati aggrediti durante una lite in zona movida, non lontano dal punto in cui fu ucciso Willy Monteiro Duarte. La rissa è degenerata in violenza e una donna di 23 anni è stata denunciata. La vicenda ha attirato l’attenzione nel centro della cittadina, dove l’episodio si è verificato.

Lite banale a Colleferro degenera in violenza a pochi passi dal luogo dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Un 22enne e una 19enne feriti, caccia a due aggressori. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma: aggredisce due giovani in strada a Colleferro, denunciata 23enneUna giovane di 23 anni, residente a Labico e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Colleferro per... Colleferro. Ragazza 23enne di Labico con due “compari” aggredisce un 22enne e una 19enne di Fiuggi. Denunciata dai Carabinieri. In via di identificazione i compliciNel dettaglio, i fatti risalgono alla notte del 16 Gennaio scorso in Largo Santa Caterina, nel cuore della zona della “movida” colleferrina. Contenuti e approfondimenti su Pestaggio nella movida di Colleferro... Temi più discussi: Picchiata e derubata nella movida di Santa Giulia, 4 ragazze indagate per rapina e lesioni; Aggressione nella movida di Milano Marittima, tre arresti per tentata rapina; Movida, brutale pestaggio dove venne ucciso Willy. Feriti un ragazzo e l’amica; Movida violenta a Colleferro: coppia aggredita al culmine di una lite stradale. Movida, brutale pestaggio dove venne ucciso Willy. Feriti un ragazzo e l’amicaViolenta aggressione di due giovani, a Colleferro, dove venne ucciso Willy Monteiro Duarte. Era il settembre 2020 quando il cuoco 21enne perse la vita, colpito con calci e pugni per aver difeso ... ilmessaggero.it Colleferro, aggressione nella movida: Daspo a una 23enne di Labico, caccia ai due compliciColleferro, denunciata una 23enne di Labico per l’aggressione a due giovani nella movida. I Carabinieri cercano i complici e chiedono il Daspo ... ilquotidianodellazio.it A Benevento, altri 8 giovani sono stati arrestati per il brutale pestaggio di Gaetano Cusano, 17enne di Vitulano, avvenuto il 5 ottobre 2025 a Montesarchio davanti a una discoteca. Cinque sono finiti in carcere e tre ai domiciliari; per il giovane le lesioni erano g - facebook.com facebook Il racconto del 24enne vittima nei giorni scorsi di un pestaggio da parte di un branco di minorenni sul treno Foggia-Bari x.com