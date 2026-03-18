Una ragazza di 23 anni, residente a Labico e conosciuta alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri di Colleferro per aver aggredito due giovani in strada. L’episodio è avvenuto nel centro di Colleferro, dove la giovane ha colpito i due con un oggetto non ancora specificato. La donna è stata identificata e portata in caserma per le procedure di rito.

Una giovane di 23 anni, residente a Labico e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Colleferro per lesioni personali in concorso. Questo provvedimento è scaturito da un’indagine mirata in seguito a un’aggressione avvenuta a Colleferro, in provincia di Roma, dove la giovane ha colpito due ragazzi. Dettagli sull’aggressione avvenuta a Colleferro. I fatti si sono verificati nella notte del 16 gennaio scorso, precisamente in Largo Santa Caterina, una zona centrale nota per la movida di Colleferro. Per motivi futili legati a un diverbio stradale, la 23enne, insieme a due complici che sono ancora in fase di identificazione, ha aggredito un 22enne e una 19enne provenienti da Fiuggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: aggredisce due giovani in strada a Colleferro, denunciata 23enne

Articoli correlati

Colleferro. Ragazza 23enne di Labico con due “compari” aggredisce un 22enne e una 19enne di Fiuggi. Denunciata dai Carabinieri. In via di identificazione i compliciNel dettaglio, i fatti risalgono alla notte del 16 Gennaio scorso in Largo Santa Caterina, nel cuore della zona della “movida” colleferrina.

Roma: controlli a Colleferro, due denunce e due segnalatiControlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro: due denunciati per guida in stato di ebbrezza e detenzione di munizioni.

Tutto quello che riguarda Roma aggredisce due giovani in strada a...

Discussioni sull' argomento Far west a Centocelle: branco accerchia e aggredisce due giovani (VIDEO); Roma, militare Usa aggredisce un carabiniere ma evita l’arresto: denunciato a piede libero; Tenta di rapinare un passeggero dell'autobus e poi aggredisce a pugni e calci i carabinieri, arrestato 28enne nordafricano; Dammi i soldi e ti faccio entrare nei servizi segreti. Truffa da 150mila euro, un arresto.

Far west a Centocelle: branco accerchia e aggredisce due giovaniSecondo i testimoni una quindicina di persone si sono accanite in particolare su uno dei due, poi portato via a fatica dall'amico ... romatoday.it

Nelle scorse settimane Cristiano Giuntoli è stato accostato alla Roma. Nonostante l'ottimo rapporto con Gian Piero Gasperini, ad oggi non c'è nessuna trattativa. Si tratterebbe solamente di un'idea, di un gradimento. Inoltre il rapporto tra l'attuale ds Massara e l - facebook.com facebook

Lascio Roma oggi dopo sei anni con @UNHCRItalia Grata per l’opportunità di servire nel mio Paese e per uno straordinario team che ha reso questo percorso così significativo. Il lavoro continuerà in ottime mani. Orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insiem x.com