Roma | aggredisce due giovani in strada a Colleferro denunciata 23enne

Da romadailynews.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 23 anni, residente a Labico e conosciuta alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri di Colleferro per aver aggredito due giovani in strada. L’episodio è avvenuto nel centro di Colleferro, dove la giovane ha colpito i due con un oggetto non ancora specificato. La donna è stata identificata e portata in caserma per le procedure di rito.

Una giovane di 23 anni, residente a Labico e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Colleferro per lesioni personali in concorso. Questo provvedimento è scaturito da un’indagine mirata in seguito a un’aggressione avvenuta a Colleferro, in provincia di Roma, dove la giovane ha colpito due ragazzi. Dettagli sull’aggressione avvenuta a Colleferro. I fatti si sono verificati nella notte del 16 gennaio scorso, precisamente in Largo Santa Caterina, una zona centrale nota per la movida di Colleferro. Per motivi futili legati a un diverbio stradale, la 23enne, insieme a due complici che sono ancora in fase di identificazione, ha aggredito un 22enne e una 19enne provenienti da Fiuggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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