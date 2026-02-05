Fisco scovati oltre 200mila evasori totali | 86mila erano sconosciuti all’erario

Questa mattina le autorità hanno scoperto oltre 200mila evasori totali, tra persone fisiche e imprese. Molti di loro non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, creando un grosso buco nelle entrate dello Stato. La Guardia di Finanza ha messo sotto controllo anche 86mila soggetti sconosciuti all’erario, che ora rischiano sanzioni pesanti. La lotta all’evasione fiscale continua senza sosta.

Oltre 200mila evasori totali tra persone fisiche e imprese. Alcuni non hanno presentato la dichiarazione. Altri erano completamente sconosciuti al fisco. A dare gli ultimi numeri sull’evasione è stato il direttore dell’agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone nel suo intervento a Telefisco 2026. “L’anno scorso l’Agenzia delle Entrate ha analizzato 17 milioni di posizioni. Non tutte queste si trasformano in controlli. Abbiamo intercettato 200.000 evasori totali tra imprese e contribuenti, il 57% (116.000) non aveva presentato proprio la dichiarazione, mentre il 43% (86.000) era completamente sconosciuto al fisco”, ha detto Carbone. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

