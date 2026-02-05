Scoperti 200mila evasori totali E ci sono 2,4 milioni di lettere in partenza per contestare irregolarità

La Guardia di Finanza ha scoperto 200mila evasori totali. Nel frattempo, sono in partenza 2,4 milioni di lettere per contestare irregolarità fiscali. La lotta all’evasione si fa più serrata, con controlli più mirati e strumenti digitali più efficaci.

Il panorama della lotta all’evasione fiscale in Italia si arricchisce di nuovi e significativi dati, delineando una strategia che punta sempre più sulla tecnologia e sulla prevenzione piuttosto che sulla semplice repressione. Durante l’evento Telefisco organizzato dal Sole24Ore a Spoleto, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha tracciato un bilancio dell’attività svolta e ha fornito le linee guida per il prossimo futuro, evidenziando una mole di lavoro che coinvolge milioni di posizioni fiscali e punta a far emergere il sommerso più profondo. Numeri dell’evasione totale. Nel corso dell’ultimo anno solare, l’amministrazione finanziaria ha condotto un monitoraggio estremamente capillare che ha portato all’individuazione di duecentomila evasori totali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

