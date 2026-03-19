Perugia Tedesco studia il match salvezza Verre-Manzari la coppia non scoppia

A Perugia, Tedesco sta analizzando il prossimo match salvezza mentre sulla scena si confrontano Giacomo Manzari e Valerio Verre. Manzari, che ha avuto prestazioni altalenanti, si è distinto come uno dei giocatori più impegnati della stagione. Verre, invece, è arrivato nel mercato di gennaio come il nome più rilevante, nonostante fosse fermo da diversi mesi.

Giacomo Manzari è stato tra i giocatori più positivi di questo campionato tra luci e ombre. Valerio Verre è stato il nome più importante del mercato di gennaio, nonostante il giocatore fosse fermo da mesi. In attesa che il secondo entrasse in condizione (deve ancora trovare quella ottimale), Giovanni Tedesco li ha alternati. Ma contro l’ Arezzo ha trovato la soluzione per schierarli insieme. E l’esperiemento potrebbe averlo convinto, visto che l’allenatore pare intenzionato a riproporlo anche per il match in programma domani sera al Curi contro la Torres. Ci sarà però da capire se Tedesco confermerà in blocco (ballottaggio in difesa a parte)... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, Tedesco studia il match salvezza. Verre-Manzari, la coppia non scoppia Articoli correlati Il Perugia riparte con il botto: blitz a Guidonia. Montevago e Manzari avvicinano la salvezzaPERUGIA (3-5-2): Stellato; Vitturini (30’st Frascatore), Cristini, Esempio; Mastrantonio (14’st Starita), Tascone, Santoro, Tessiore (30’pt Coscia,... Le scelte. Angella ritrova una maglia. Bacchin-Verre-Manzari insieme?Nel ritiro di Cascia, dopo la vittoria con il Livorno, Giovanni Tedesco ha avuto il tempo per stare con i giocatori, studiare la condizione del... Una selezione di notizie su Perugia Tedesco studia il match... Discussioni sull' argomento La mossa dei solisti di Tedesco consente al Perugia di pareggiare ad Arezzo nel derby dell’Etruria (1-1); 31^giornata Arezzo Perugia 1-1. Perugia, dopo il mercato Tedesco è pronto a cambiare moduloPERUGIA - Con la fine del mercato di gennaio e nell’imminenza del match di domenica, per Giovanni Tedesco cominciano i problemi. Stavolta si tratta solo ed esclusivamente di questioni di abbondanza ... ilmessaggero.it Perugia, Tedesco: Vittoria importante, ma che fastidio il gol nel recuperoLe parole di Giovanni Tedesco, allenatore del Perugia, analizza in conferenza stampa la vittoria per 2-1 sul Pontedera, riportate da Sportperugia.it: Non era semplice, avevo studiato loro, ... tuttoc.com Il portiere e il centrocampista del Grifo hanno presentato il derby dell’Etruria al posto del tecnico Tedesco. Nel possibile 4-2-3-1, Manzari favorito su Verre - facebook.com facebook