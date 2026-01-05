Il Perugia riparte con il botto | blitz a Guidonia Montevago e Manzari avvicinano la salvezza

Il Perugia riparte con una vittoria importante a Guidonia, grazie alle reti di Montevago e Manzari che avvicinano la squadra alla salvezza. La formazione biancorossa ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo un modulo 3-5-2 e consolidando le proprie possibilità di obiettivo finale. Un risultato che può rappresentare una svolta nella stagione, offrendo nuove speranze e motivazioni per il prosieguo del campionato.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.