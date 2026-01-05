Il Perugia riparte con il botto | blitz a Guidonia Montevago e Manzari avvicinano la salvezza
Il Perugia riparte con una vittoria importante a Guidonia, grazie alle reti di Montevago e Manzari che avvicinano la squadra alla salvezza. La formazione biancorossa ha dimostrato solidità e determinazione, mantenendo un modulo 3-5-2 e consolidando le proprie possibilità di obiettivo finale. Un risultato che può rappresentare una svolta nella stagione, offrendo nuove speranze e motivazioni per il prosieguo del campionato.
PERUGIA (3-5-2): Stellato; Vitturini (30’st Frascatore), Cristini, Esempio; Mastrantonio (14’st Starita), Tascone, Santoro, Tessiore (30’pt Coscia, 30’st Sannipoli) ), Errico; Bernardotto, Spavone (1’st Zuppel). A disp.: Mazzi, Toma, Mastrangelo, Falleni, Franchini, Russo. All.: Ginestra PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Tozzuolo, Dell’Orco; Joselito (41’st Torrasi), Bartolomei, Tumbarello; Manzari (51’st Giardino); Montevago, Bacchin (35’st Lisi). A disp.: Moro, Vinti, Giraudo, Rondolini, Lisi, Terrnava, Dottori, Perugini, Matos. All.: Tedesco Arbitro: Mirabella di Napoli Assistenti: De Vito (Napoli) e Romaniello (Napoli). 🔗 Leggi su Lanazione.it
