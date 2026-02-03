Professore arrestato a Bergamo avrebbe fatto sesso con la studentessa mentre moglie e figlio non erano a casa

Un professore di Bergamo è stato arrestato con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con una studentessa di 15 anni. La polizia l’ha portato in caserma e ora si trova ai domiciliari. La scuola ha già sospeso l’insegnante. La giovane avrebbe avuto incontri con lui mentre la famiglia non era in casa.

Un professore di 56 anni è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di aver fatto sesso con una sua studentessa di 15 anni, consenziente ma fragile e che vive in un contesto familiare precario. La vicenda è emersa a marzo del 2025, quando una compagna di classe della quindicenne ne ha parlato con la mamma, che ha poi avvisato la madre della giovane. Poi è scattata la denuncia.

