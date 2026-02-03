Un professore di Bergamo è stato arrestato con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con una studentessa di 15 anni. La polizia l’ha portato in caserma e ora si trova ai domiciliari. La scuola ha già sospeso l’insegnante. La giovane avrebbe avuto incontri con lui mentre la famiglia non era in casa.

Un professore di 56 anni è stato arrestato a Bergamo con l’accusa di aver fatto sesso con una sua studentessa di 15 anni, consenziente ma fragile e che vive in un contesto familiare precario. La vicenda è emersa a marzo del 2025, quando una compagna di classe della quindicenne ne ha parlato con la mamma, che ha poi avvisato la madre della giovane. Poi è scattata la denuncia. Professore arrestato a Bergamo: l'accusa Le indagini sul professore arrestato a Bergamo Il professore arrestato a Bergamo è ai domiciliari Professore arrestato a Bergamo: l’accusa La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Professore arrestato a Bergamo, avrebbe fatto sesso con la studentessa mentre moglie e figlio non erano a casa

Approfondimenti su Bergamo Professore

Un insegnante di 56 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto il sesso con una studentessa di 15 anni.

Un insegnante di 56 anni è stato arrestato a Bergamo con l’accusa di aver avuto una relazione con una studentessa di 15 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bergamo Professore

Argomenti discussi: Bergamo, professore di 56 anni fa sesso con una studentessa di 15: il filmato e le chat, poi l'arresto; Prof di 56 anni fa sesso con studentessa 15enne: le chat, i video e l'arresto. L’inchiesta partita da una mamma; Professore di 56 anni abusa di una studentessa di 15 anni, arrestato: incastrato dalle chat e dai filmati; PROF ARRESTATO Prof arrestato per atti sessuali con una studentessa di 15 anni: la denuncia di una madre.

Sesso tra una studentessa di 15 anni e il professore di 56: arrestato grazie alle microcamere in casaCimici e micro-strumenti di ripresa sono stati piazzati dopo il racconto di un'amica della ragazzina alla madre, che ha fatto scattare le indagini. I rapporti tra i due non erano un segreto tra le coe ... today.it

Professore di 56 anni accusato di atti sessuali su una 15enne, arrestato: incastrato dalle chat e dai filmatiUn professore è finito ai domiciliari per atti sessuali con una quindicenne: i fatti sono accaduti a Bergamo. L’uomo è stato anche sospeso da scuola. fanpage.it

Professore di violoncello, veterano di #Spagna e partigiano dei #GAP, #AlessandroBianconcini fu arrestato dalle #BrigateNere nel gennaio’44.Dopo 17 giorni di torture fu fucilato insieme ad altri 7 #patrioti il #27gennaio 1944 presso il Poligono di tiro di #Bolo x.com

27 gennaio. Giornata della memoria. Tra le vittime della barbarie nazifascista ci furono dei siciliani. Tra essi il professore Carmelo Salanitro, docente presso il Liceo Cutelli di Catania. Svolgeva attività antifascista e fu denunciato dal preside. Arrestato e incarce - facebook.com facebook