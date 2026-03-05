Perseguita dottoressa arrestato mentre prende a calci la porta dello studio medico

Nella serata di ieri a Gallipoli, i carabinieri della stazione locale e del Nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un uomo mentre prendeva a calci la porta di uno studio medico. L'intervento è avvenuto nel corso di un episodio di persecuzione nei confronti di una dottoressa. L’uomo è stato portato in caserma dopo essere stato fermato sul posto.

Gallipoli, in carcere un 49enne che da tempo aveva preso di mira la professionista, con minacce, ma anche messaggi a sfondo sessuale. Era già stato ricusato come paziente tramite comunicazione all’Asl GALLIPOLI – Momenti di autentico terrore si sono consumati nella serata di ieri a Gallipoli, dove i carabinieri della stazione locali, supportati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia, hanno arrestato Salvatore Cortese. L’uomo, del posto, 49enne, è accusato di atti persecutori nei confronti di una dottoressa di medicina generale. L’intervento dei militari è scattato quando Cortese è stato sorpreso mentre tentava con violenza di sfondare a calci e pugni la porta d’ingresso dello studio medico della professionista. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Perseguita l'ex compagna e la insegue mentre va dal parrucchiere: arrestato 45enneLa donna, impaurita, ha chiamato la polizia, segnalando che l'uomo la stava inseguendo in bicicletta, urlando e insultandola.

La ‘disturbano’ mentre è al cellulare, prende a schiaffi e calci i figli di uno e 3 anni: mamma a processoCalci e schiaffi ai figli di uno e 3 anni perché la 'disturbavano' mentre era al cellulare.