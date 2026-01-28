Inter-Vicario | arrivano conferme ottime notizie per i nerazzurri dall’Inghilterra

28 gen 2026

L’Inter si muove per Guglielmo Vicario. Le ultime notizie dall’Inghilterra confermano che i nerazzurri sono seriamente interessati all’estremo difensore del Tottenham. Sommer potrebbe lasciare il club e Vicario si presenta come una delle opzioni principali per la porta dei neroazzurri nella prossima stagione.

L’Inter si avvicina a Guglielmo Vicario in vista della prossima stagione con i nerazzurri che potrebbero sostituire Yann Sommer con l’estremo difensore del Tottenham, giunto probabilmente al suo ultimo anno con la maglia degli Spurs. Vicario verso l’Inter in vista della prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Il portiere della nazionale italiana sembra essere il primo obiettivo dell’Inter per il prossimo campionato con il club pronto a regalare a Cristian Chivu un estremo difensore di livello internazionale per la prossima stagione. Stando a quanto affermato da TalkSport, il Tottenham sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, mettendo nel mirino Robin Roefs, estremo difensore del Sunderland, pronto a trasferirsi negli Spurs a partire dall’estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

