Nel 2026, il cavolo torna a essere protagonista delle tavole italiane, attirando l’attenzione di consumatori e chef. Questo ortaggio, che un tempo era associato a piatti semplici e tradizionali, oggi viene rivalutato per varie ricette innovative e per il suo valore nutrizionale. La sua presenza sui mercati e nelle cucine si moltiplica, segnando un ritorno di interesse verso questo alimento.

C’era un tempo in cui l’odore del cavolo bollito era il segnale olfattivo della decadenza condominiale. Era la colonna sonora di scale grigie e di una frugalità che cercavamo di dimenticare a colpi di avocado toast e sushi fusion. Il cavolo era l’ingrediente povero, il trauma infantile della mensa, il simbolo di una cucina di rinuncia e di pianerottoli che sapevano di zolfo. Nel 2026, quel trauma è diventato un oggetto del desiderio, un’icona pop che ha completato una scalata sociale senza precedenti. Se il Guardian parla di cabbagecore – il neologismo coniato per descrivere il cavolo come fenomeno culturale a tutto tondo – e Vogue lo incorona «la verdura più chic dell’anno», la notizia vera non è che il cavolo sia diventato improvvisamente sexy. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché nel 2026 sono tutti pazzi per il cavolo

Articoli correlati

Leggi anche: Tutti pazzi per il curling: ecco perché questo sport ci appassiona così tanto – Il video

Tutti pazzi per Villa Monastero: 400mila visitatori in un anno. Record di stranieri: sono l'85%Varenna (Lecco), 22 gennaio 2026 – Tutti pazzi per Villa Monastero, specialmente gli stranieri.

I BRAINROT SONO ENTRATI IN CASA NOSTRA NELLA VITA REALE!!

Aggiornamenti e notizie su sono tutti

Temi più discussi: A volte ritornano | Perché nel 2026 sono tutti pazzi per il cavolo; Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Perché voto NO al referendum; Certificazione Unica CU 2026: scadenza 16 marzo e come averla.

Referendum Giustizia 2026: perché votare SI o NO: motivi e in cosa consisteIl voto del 22 e 23 marzo viene considerato uno dei passaggi istituzionali più rilevanti degli ultimi anni in materia di giustizia. A differenza dei referendum abrogativi, non è necessario raggiungere ... pensionipertutti.it

Agli Oscar 2026 l'In Memoriam mi ha fatto piangere come sempre: perché è più forte di me?Datemi le immagini in bianco e nero di attori da poco scomparsi e una musica d'archi e mi ritroverete in una valle di lacrime ... vogue.it

I miei amici sono tutti così: metà follia, metà sacralità. Non li scelgo dalla pelle, ma dalla pupilla, che deve avere un bagliore indagatore e una tonalità inquietante. Scelgo i miei amici dalla faccia pulita e l’anima esposta. Non voglio solo la spalla e l’abbraccio, v - facebook.com facebook

Pallavolo SL - Beretta: "Sono orgoglioso di tutti i ragazzi, hanno lottato fino all'ultimo punto" x.com