Tutti pazzi per il curling | ecco perché questo sport ci appassiona così tanto – Il video

Negli ultimi giorni il curling sta conquistando l’attenzione di tutti, dagli appassionati agli spettatori occasionali. La disciplina torna a riempire le televisioni e i social, soprattutto in occasione delle Olimpiadi invernali, ma anche fuori dai grandi eventi. Gli italiani si appassionano sempre di più, seguono le partite e si divertono a scoprire le regole di uno sport che spesso sembra complicato ma che, in realtà, è molto coinvolgente.

Negli ultimi giorni il curling è ovunque. Ciclicamente, ad ogni Olimpiade invernale (ma non solo), questa disciplina torna a entusiasmare esperti e non. Ed è ciò che sta succedendo anche con i Giochi di Milano-Cortina 2026, dove Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno avuto la meglio sul Regno Unito nel doppio misto, portando a casa una strepitosa medaglia di bronzo. Questo sport, fino a non molto tempo fa, compariva nel dibattito pubblico solo ogni quattro anni, oggi invece è diventato quasi oggetto di culto. Ma perché ci piace così tanto? Perché è uno sport che è l’esatto opposto di ciò a cui siamo abituati.🔗 Leggi su Open.online

