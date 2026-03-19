Durante la visita ufficiale del presidente della Nigeria, la principessa del Galles ha scelto un cappotto e un abito verde, interpretando con cura il suo stile. La sua presenza è stata accompagnata da dettagli nel look che sembrano trasmettere messaggi discreti, in un contesto in cui l’abbigliamento assume un ruolo non secondario. Kate Middleton si distingue per l’uso consapevole del suo guardaroba come strumento di comunicazione.

Se c’è un’arte che Kate Middleton ha perfezionato nel corso degli anni è quella della diplomazia. Che esprime anche attraverso il suo guardaroba, un po’ come faceva la defunta regina Elisabetta. Nessuna scelta è casuale, specialmente per quanto riguarda i colori. Lo ha dimostrato durante la storica visita di Stato del presidente della Nigeria nel Regno Unito: per l’occasione, ha scelto due look che rendevano omaggio al paese africano in modo sottile, ma inequivocabile. L’abito verde e il diadema per il banchetto di Stato. L’ultima visita ufficiale di un capo di Stato nigeriano risale al 1989: l’arrivo del presidente Bola Tinubu e di sua moglie Remi, quindi, era particolarmente significativo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per la storica visita del presidente della Nigeria, la principessa del Galles ha messo in atto una sottile strategia grazie a un cappotto e a un abito verde: i messaggi nascosti nei look.

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La principessa di Galles per accogliere Bola Tinubu e sua moglie Remi ha sfoggiato un cappotto disegnato dalla designer britannica di origine nigeriana Tolu Coker. Il capo fa parte della collezione Autunno-inverno 2024/25 vista in passerella alla London Fas x.com