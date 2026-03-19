Secondo i media turchi, Noa Lang ha subito l’amputazione di un dito, presumibilmente il pollice della mano destra. Il club turco Galatasaray attribuisce la responsabilità di quanto accaduto alla Uefa. La vicenda riguarda un incidente avvenuto durante un evento sportivo, che ha portato alla perdita di un dito per il calciatore. La notizia è stata riportata dai media locali senza ulteriori dettagli.

Noa Lang avrebbe perso un dito (il pollice della mano destra). Usiamo il condizionale perché riportiamo quel che scrive Aykiri autorevole piattaforma mediatica turca. Il calciatore del Napoli – in prestito al Galatasaray – è stato però operato nella notte e (lo speriamo noi) i chirurghi potrebbero aver salvato la situazione. Il dito di Lang sarebbe rimasto incastrato tra due cartelloni pubblicitari nel corso di Liverpool-Galatasaray di Champions. Aykiri scrive anche che La Uefa ha avviato un’indagine sull’accaduto. La disposizione e la spaziatura dei cartelloni pubblicitari che hanno causato la perdita di un dito da parte di Noa Lang, sono state calcolate con precisione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per i media turchi, Noa Lang ha avuto il dito amputato (e il Galatasaray ritiene la Uefa responsabile)

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