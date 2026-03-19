Secondo i media turchi, Noa Lang avrebbe subito il distacco del pollice della mano destra durante una partita. Il Galatasaray ha dichiarato che la Uefa è responsabile dell’incidente. La notizia, riportata da diverse fonti locali, si basa su quanto riferito dai testimoni e dalle immagini diffuse dopo l’evento. Nessun commento è stato ancora rilasciato dai protagonisti coinvolti.

I media turchi parlano di amputazione, il calciatore è stato operato per salvare la situazione. Il dito di Lang (il pollice della mano destra) è rimasto incastrato tra due cartelloni pubblicitari a Liverpool. Il club farà denuncia. C'era un pezzo molto appuntito Noa Lang avrebbe auto il distacco del dito (il pollice della mano destra). Usiamo il condizionale perché riportiamo quel che scrive Aykiri autorevole piattaforma mediatica turca, loro parlano di amputazione. Il calciatore del Napoli – in prestito al Galatasaray – è stato però operato nella notte e (lo speriamo noi) i chirurghi potrebbero aver salvato la situazione. Il dito di Lang è rimasto incastrato tra due cartelloni pubblicitari nel corso di Liverpool-Galatasaray di Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per i media turchi, Noa Lang ha avuto il distacco del dito (e il Galatasaray ritiene la Uefa responsabile)

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