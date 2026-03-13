pechino express miglior debutto di sempre su sky e now con 752mila spettatori

Pechino Express ha registrato il miglior debutto di sempre su Sky e NOW, attirando 752mila spettatori. La prima tappa si svolge a Bali, tra risaie, templi e missioni estreme, coinvolgendo dieci coppie guidate da Costantino della Gherardesca. Gli ascolti record dimostrano come il programma abbia ripreso velocemente la sua corsa, offrendo un debutto di grande impatto.

Pechino Express debutta su Sky e NOW con la prima tappa a Bali tra risaie, templi e missioni estreme per le dieci coppie guidate da Costantino della Gherardesca Zaini in spalla e ascolti record, la corsa di Pechino Express è ripartita a tutta velocità. Il kick-off della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno+ e on demand, è stata la puntata più vista di sempre: Total Audience di 752mila. su Digital-News.it Pechino Express debutta su Sky e NOW con la prima tappa a Bali tra risaie, templi e missioni estreme per le dieci coppie guidate da Costantino della Gherardesca. Zaini in spalla e ascolti record, la corsa di Pechino Express è ripartita a tutta velocità. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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