Pechino Express seconda tappa in Indonesia | sfide malus e prima eliminazione

Questa sera va in onda la seconda tappa di Pechino Express in Indonesia, dove i concorrenti affrontano nuove sfide e si scontrano con malus e ostacoli. Durante il percorso, si verifica la prima eliminazione del programma. Il viaggio dei partecipanti continua tra imprevisti e prove, mentre il pubblico segue con attenzione le tappe del reality.

In onda questa sera. Prosegue il viaggio di Pechino Express. Dopo un debutto da record – con 752mila spettatori e una crescita del 39% rispetto alla prima puntata dello scorso anno – giovedì 19 marzo arriva il secondo appuntamento, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, che continua l’esplorazione dell’Oriente più remoto. Il conduttore Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato Lillo, guiderà ancora i concorrenti in Indonesia. La nuova tappa partirà dal porto di Ketapang e attraverserà la campagna fino a Lumajang, sede del Libro Rosso, per concludersi alle spettacolari cascate di Tumpak Sewu. Un percorso intenso di 238 chilometri, da affrontare interamente con lo zaino in spalla. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pechino Express, seconda tappa in Indonesia: sfide, malus e prima eliminazione Articoli correlati Leggi anche: Pechino Express, oggi seconda tappa alla scoperta dell’isola di Giava Leggi anche: Pechino Express, seconda tappa verso Giava su Sky e NOW dopo il debutto da record Contenuti e approfondimenti su Pechino Express Temi più discussi: Pechino Express 2026, Chanel Totti vince la prima tappa, gli Ex a rischio; Pechino Express 2026, inizia il viaggio in Indonesia tra surf e zuppe piccanti. FOTO; Ascolti tv, Pechino Express riparte col botto: la prima puntata è la più vista di sempre; Pechino Express, tutto sulla prima puntata e la prima classifica: vincono i Raccomandati, a rischio gli Ex. Pechino Express anticipazioni sulla seconda puntata e sui colpi di scenaPechino Express 2026: cosa succede nella puntata del 19 marzo La seconda puntata di Pechino Express va in onda il 19 marzo, dopo un esordio da record ... assodigitale.it Pechino Express 2026, seconda tappa: la prima eliminazione dopo 238 km da incuboLa seconda tappa di Pechino Express 2026 porta i concorrenti in Indonesia tra duello, malus e prima eliminazione: una coppia dovrà lasciare il gioco ... alfemminile.com forza di gravità non ti temiamo #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente stasera alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook FANTASTIC (quasi) #PECHINOEXPRESS - L'Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It x.com